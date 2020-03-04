Kaukus Perempuan Parlemen
Politisi Demokrat Pimpin Kaukus Perempuan Sulsel, Berikut Struktur Kepengurusannya
Pelantikan KPP Sulsel akan diadakan di ruang paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, pada jumat (13/3/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Sulsel, akan segera dilantik.
Pelantikan KPP Sulsel akan diadakan di ruang paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, pada jumat (13/3/2020).
Rimawati Kadir Nyampa dipercayakan menjabat sebagai ketua KPP Sulsel.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, saat bersilaturahmi di ruang redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Rabu (4/3/2020).
Berikut ini susunan pengurus KPP Sulsel
Dewan Pembina
Ketua DPRD Sulsel
Andi Ina Kartika Sari (Golkar)
Wakil Ketua DPRD Sulsel:
-Syaharuddin Alrif (Nasdem)
-Darmawansyah Muin (Gerindra)
-Ni'matullah Erbe (Demokrat)
-Musayyin Arif (PKS)
Penasehat
-Andi Nurhidayati Zainuddin (PPP)
Dewan Pakar:
-Andi Sugiarty Mangun Karim (PPP)
-Andi Rachmatika Dewi Yustisia (Nasdem)
-Sri Rahmi
Ketua:
-Rismawati Kadir Nyampa (Demokrat)