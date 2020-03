Hebatnya Striker Persib, Langsung Raih 3 Penghargaan pada Pertandingan Pertama Liga 1 2020

TRIBUN-TIMUR.COM - Striker Persib Bandung, Wander Luiz mendapatkan tiga penghargaan di Liga 1 2020.

Menariknya, tiga penghargaan diraih Wander Luiz didapatkan pada pekan pertama Liga 1 2020.

Saat itu, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 3-0.

Wander Luiz mencetak dua gol ke gawang Persela Lamongan.

Berkat aksi-aksinya itu, Wander menyabet tiga kategori penghargaan sekaligus dari akun instagram resmi Shopee Liga 1 2020, @liga1match.

Gol pertamanya pada menit ke-54 dinobatkan sebagai Best Goal of The Week pekan pertama.

Lalu, selebrasi salto dan bergaya seperti mengendarai sepeda motor setelah mencetak gol pertama mendapatkan Best Celebration of The Week.

Aksi Wander Luiz yang mencetak brace membuat ia dinobatkan sebagai Best Player of The Week.

Wander Luiz pun masuk dalam best 11 versi @liga1match.

Mendapatkan penghargaan itu, Wander Luiz mengaku senang.