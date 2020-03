Selamat Lyodra Ginting Juara Pemenang Indonesian Idol Tiara Runner Up

TRIBUN-TIMUR.COM - Video Detik-detik Menegangkan Pengumuman Lyodra Juara Tiara No 2 Indonesian Idol & Hadiah Pemenang

Inilah sang Juara atau Pemenang Indonesian Idol 2020: Lyodra.

Sang juara atau Pemenang Lyodra harus bekerja keras bersaing dengan finalis lainnya; Tiara.

Penampilan memukau dua finalis ini membuat dewan juri Indonesian Idol terpukau.

Berikut video detik-detik menentukan Lyodra diumumkan sebagai Pemenang atau Juara Indonesian Idol oleh Daniel Mananta:

Selamat kepada @lyodraofficial kamu adalah THE WINNER OF INDONESIAN IDOL 2020

Dan selamat untuk @tiaraanugrahh kamu menjadi Runner Up Indonesian Idol season 10 #IdolResultReunion

.

.

@officialrcti #DiIndonesiaAja

#IndonesianIdol

#HomeOfTheIdols

#IdolxTokopedia

#idolasmartfrenWOW

#CeritaRasa

#LoveLifeLoveMilk

#PerfectSong

Selamat kepada Lyodra Ginting sebagai pemenang Indonesian Idol X atau akan jadi idola baru Indonesia.

Selama juga kepada Tiara Anugrah sebagai runner up.

Pembawa acara Daniel Mananta akhirnya menutup line voting untuk Lyodra dan Tiara usai NOAH tampil dengan lagu “Wanitaku”.