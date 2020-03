Meski Menang, PSM Makassar Tertahan di Urutan Kelima Klasemen Sementara Liga 1 2020

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - PSM Makassar sukses mengandaskan tamunya PSS Sleman dengan skor tipis 2-1 di laga perdana Liga 1 2020 di Stadion Mattoanging Andi Mattalatta, Makassar, Minggu (1/3/2020) malam.

Dua gol PSM Makassar dicetak oleh Ferdinand Sinaga pada menit ke 39 dan kemudian digandakan oleh Hussein el Dor di menit ke-59. Sementara gol balasan PSS Sleman tercipta di menit ke-73 melalui tendangan penalti oleh Yevhen.

Dengan hasil ini, PSM Makassar mengoleksi poin tiga. Kemenangan ini menempatkan PSM Makassar di urutan ke lima klasemen sementara Liga 1 2020.

Puncak klasemen sementara dipegang oleh Madura United yang pada pertandingan sehari sebelumnya berhasil menang besar dengan skor 4-0 atas Barito Putra.

Persib Bandung menempel di urutan kedua setelah berhasil menang besar dengan skor 3-0 atas tamunya Persela Lamongan.

Yang mengejutkan adalah, juara Liga 1 2019, Bali United ditahan imbang 0-0 oleh tamunya tim promosi Persita Tangerang.

Hasil kurang baik juga dialami oleh Persebaya Surabaya yang ditahan imbang oleh tamunya Persik Kediri dengan skor 2-2. Hasil ini membuat Persebaya berada di urutan ke-6 dengan nilai 1.

Senin (2/3/22020), menyisakan satu pertandingan antara tuan rumah Tira Persikabo melawan Arema Malang.

Pertandingan ini akan berlangsung mulai pukul 19.30 Wita.

Berikut hasil-hasil pertandingan pekan pertama Liga 1 2020

Sabtu 29 Februari 2020

Persebaya Surabaya vs Persik Kediri 2-2

Madura United vs Barito Putra: 4-0

Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC: 0-0

Minggu 1 Maret 2020

Persipura Jayapura vs PSIS Semarang: 2-0

Persija Jakarta vs Pusamania Borneo FC: 3-2

Persib Bandung vs Persela Lamongan: 3-0

PSM Makassar vs PSS Sleman: 2-1

Bali United vs Persita Tangerang: 0-0

Klasemen Sementara Pekan Pertama

1 Madura United 1 4 3

2 Persib Bandung 1 3 3

3 Persipura Jayapura 1 2 3

4 Persija Jakarta 1 1 3

5 PSM Makassar 1 1 3

6 Persik 1 0 1

7 Persebaya Surabaya 1 0 1

8 Bali United 1 0 1

9 Bhayangkara FC 1 0 1

10 Persiraja Aceh 1 0 1

11 Persita 1 0 1

12 Arema 0 0 0

13 TIRA-Persikabo 0 0 0

14 Pusamania Borneo 1 -1 0

15 PSS Sleman 1 -1 0

16 PSIS 1 -2 0

17 Persela Lamongan 1 -3 0

18 Barito Putera 1 -4 0