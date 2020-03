Laga Perdana PSM Makassar Dipadati Penonton, Panpel: Semoga Terus Begini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Animo penonton melihat laga perdana PSM Makassar di Stadion Mattoanging cukup besar.

Koordinator Tiket PSM Makassar, Azis Djarre mengatakan, jumlah tiket yang terjual via online kiostix.com mencapai 12 ribuan tiket.

"Detailnya berapa nanti diinfokan," kata Djarre via pesan WhatsApp, Minggu (1/3/2020).

Tiket terjual hingga 12 ribuan sudah diprediksi Djarre sebelumnya.

"Biasa kalau laga perdana animo penonton memang bagus. Apalagi kemarin di AFC hasilnya positif," katanya.

Seperti diketahui, penjualan tiket via kiostix ditutup Minggu (1/3/2020) pukul 12.00 Wita.

Berkaca tahun lalu, jumlah penonton pada laga kandang perdana PSM di angka 13.830 orang.

"Kita harap, semoga ini terus begini jumlah penonton di Mattoanging," kata Djarre.

Data Jumlah Penonton PSM Makassar Liga 1 2019:

- (20/5) vs Semen Padang: 13.830

- (24/5) vs Badak Lampung: 11.686

- (13/7) vs Bhayangkara FC: 8.327

- (17/7) vs Persebaya: 10.930

- (14/8) vs Barito Putera: 5.278

- (18/8) vs Persib: 14.327

- (1/9) vs Persela: 7.217

- (11/9) vs PSIS: 6.483

- (19/9) vs Tira-Persikabo: 8.505

- (16/10) vs Arema FC: 5.237

- (20/10) vs Persija Jakarta: 8.757

- (24/10) vs Madura United: 3.274

- (6/11) vs Kalteng Putra: 2.174

- (18/11) vs Persipura: 4.823

- (23/11) vs Bali United: 7.327

- (2/12) vs Borneo FC: 2.873

- (15/12) vs PS Sleman: 9.289

*Jumlah penonton 17 laga: 130.337

*Rerata jumlah penonton: 7.666

*Kapasitas stadion Mattoanging: 15 ribu

*Okupansi hingga 17 laga: 45,69 persen

*Jumlah penonton terbanyak: 14.327 orang (18/8 vs Persib)

*Jumlah penonton tersedikit: 2.174 orang (6/11 vs Kalteng Putera)

*Jumlah penonton 17 laga Liga 1 2018: 221.025.

- Dibandingkan 2019: Turun 90.688 penonton (41,03 persen)

- Dibandingkan 2019: Okupansi turun 46,34 persen.