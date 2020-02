VIDEO: Suasana Penyambutan KPU, Bawaslu dan DKPP RI Launching Pilkada Toraja Utara di Kete Kesu

TRIBUNTORAJA.COM, KESU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara, menggelar launching pemilihan bupati dan wakil bupati 2020.

Diselenggarakan di kampung wisata Kete Kesu, Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sabtu (29/02/2020).

Jajaran KPU Toraja Utara menyambut Komisioner KPU RI Ilham Saputra dan Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin.

Turut hadir pula Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI, Prof Dr Muhammad.

Ketiganya bersamaan hadir menghadiri acara Bawaslu dan launching Pilkada KPU Toraja Utara, sekaligus menikmati daerah pariwisata setelah pemekaran dari Tana Toraja.

Lauching Pilkada 2020 dengan maskot rumah Toraja (Tongkonan), ditandai dengan pemukulan gendang dan issong kayu serta pelepasan balon ke udara.

Turut hadir pula Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan, Wabup Yosia Rinto Kadang, Kapolres Toraja Utara, AKBP Yudha Wirajati Kusuma, Kajari Tana Toraja Jefri Penanging Makapedua.

Acara launching dihiasi kegiatan budaya Toraja seperti To Ma Lambuk, Ma Gellu (menari), Ma Ondo Pua, To Manimbong, paduan suara SMKN 1 Kesu, komunitas milenial dari Toraja Peduli, To Ma Parapa dan group musik bambu.

Dimeriahkan pula sebagai MC dari komika dan pemain film pendek Jalan Kote Rasa Keju dari Makassar, Anjas Chambank dan Sarifa Hana Ahmad.

Laporan Wartawan TribunToraja.com, @cinnank17

