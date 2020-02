Resmi Hadir di MaRI, Ini Keunggulan Cuci Mobil di Autoglaze Carwash

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Autoglaze Indonesia resmi menghadirkan outlet Autoglaze Carwash dengan layanan cuci premium di Gedung parkir Sektor E Mall Ratu Indah (MaRI), Makassar, Sabtu (29/2/2020).

Senior Operation Manager l, Bagus M Kamaluddin mengatakan, terdapat beberapa keunggulan mencuci mobil di Autoglaze Carwash.

"Keunggulan layanan kami adalah cuci mobil dengan teknologi Touchless pertama di Indonesia," katanya disela peresmian outlet di MaRI Makassar, Sabtu (29/2/2020).

Keunggulan kedua, menggunakan air PAM yang telah difilter untuk menghilangkan kandungan mineral. Sehingga tidak merusak cat dan tidak meninggalkan watermark atau noda air pada mobil.

Selanjutnya, menggunakan alat High Pressure Washer bertekanan tinggi, hingga 180 bar untuk merontokkan kotoran yang terdapat di permukaan cat.

"Kami juga menggunakan sampo mobil berkualitas, menggunakan coating dari zero coating, made in Japan, menggunakan tire gel dressing dari Autolab, made in Japan," bebernya.

Tak hanya itu, undercarriage wash atau cuci kolong dengan high pressure washer dan vacuum cleaner interior.

"Nah keunggulan menarik lainnya, kami punya garansi cuci 1x24 jam, dimana gratis cuci mobil 1 (satu) kali jika terkena hujan dengan menunjukkan struk/invoice," tuturnya.

Ia menambahkan, alat yang digunakan didukung dengan material berkualitas tinggi serta terbuat dari bahan-bahan organik sehingga ramah lingkungan.

"Konsep ini sejalan dengan visi kami untuk menyajikan layanan yang berkonsep go green," tuturnya.(*)

