PT SJAM Siapkan All New NMAX Connected untuk 100 Pelanggan Pertama

Jajaran manajemen PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Suraco Jaya Abadi Motor (SJAM) pada acara peluncuran All New NMAX 155 di Mall Panakkukang, Makassar, Sabtu (29/2/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suraco Jaya Abadi Motor (SJAM) menggelar Maxi Expo 2020 di Mall Panakkukang (MP) Makassar, Sabtu (29/2/2020).

Berbagai acara dilaksanakan di Maxi Expo, salah satunya peluncuran produk terbaru Yamaha, yakni All New NMAX 155.

Acara peluncuran dihadiri Deputy Director PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Takeyama, General Manager PT YIMM Jordan, General Marketing PT SJAM Frengky J Tunandar, Manager Marketing Charles, dan Yamaha Academy PT SJAM Abdul Rahman.

Frengky mengatakan, Maxi Expo disajikan untuk masyarakat Sulsel, khususnya Kota Makassar, yang ingin memiliki motor Yamaha Maxi Series.

"Kita buat untuk masyarakat Makassar dan Sulsel. Maxi sudah hadir kurang lebih 4 tahun di Infomesia dan konsumennya sangat besar, bahkan NMAX kini disebut motor sejuta umat. Nah untuk menambah antusias masyarakat, kita adakan Maxi Expo," kata Frengky.

Menurutnya, saat ini adalah zamannya matic premium, bukan lagi matic yang berkapasitas di bawah 125 cc.

"Sekarang bukan lagi zamannya di bawah cc 125, Tapi 125 up, untuk itu kita siapkan motor berkapasitas besar, dan hari ini kami hadirkan produk terbaru kami, All New NMAX 155," bebernya.

Pada acara itu juga, PT SJAM menyiapkan 100 unit NMAX 155 kepada masyarakat yang ingin menjadi 100 pemilik pertama NMAX terbaru, khususnya Nmax 155 Connected/ABS.

"Kami siapkan New NMAX Conected baru kami sebanyak 100 unit untuk konsumen pertama. Ini produksinya tak banyak, tak seperti yang standar, jadi silahkan manfaatkan momen ini untuk mendapatkan produk terbaru kami," katanya. (*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

