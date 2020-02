Lirik Lagu Terbaru Taylor Swift 'The Man' dari Album Lover, Lengkap dengan Terjemahan 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Inilah lirik lagu The Man yang dipopulerkan oleh Taylor Swift.

Lagu The Man merupakan lagu terbaru Taylor Swift yang masuk dalam album ketujuhnya, Lover.

Official video yang sudah dirilis di akun YouTube Taylor Swift pada, Kamis (27/2/2020) kemarin.

Hingga berita ini diterbitkan, Jumat (28/2/2020) video The Man sudah ditonton publik lebih dari 9 juta kali.

Melansir dari Tribunnews dalam wawancaranya dengan Vogue, Taylor menceritakan makna di balik lagu "The Man."

Taylor kerap bertanya-tanya bagaimana ia dipandang oleh publik seandainya ia adalah seorang laki-laki.

Berikut lirik lagu The Man serta terjemahan Bahasa Indonesia lagu "The Man" oleh Taylor Swift.

The Man - Taylor Swift

Song 1

I would be complex, I would be cool

They'd say I played the field before I found someone to commit to

And that would be okay for me to do

Every conquest I had made would make me more of a boss to you

Pre-Chorus

I’d be a fearless leader

I'd be an alpha type

When everyone believes ya

What's that like?