Malam Ini Padi Reborn Manggung di Zona Cafe, Segini Harga Tiket Masuknya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Band legendaris Indonesia Padi Reborn, bakal manggung di Zona Cafe, Jl Ujung Pandang, Makassar, Jumat (28/2/2020) malam ini.

Marcom Zona Cafe, Alvionita mengatakan, band yang digawangi Fadly, Yoyok, Piyu, Ari dan Rindra ini akan menghibur para Zona Holic hingga sejam lebih.

"Rencanan mereka akan bawakan 10-12 lagu. Namun tergantung kalau penontonnya asyik, biasa lagunya ditambah," ujar Vio sapaannya, via WhatsApp, Jumat (28/2/2020).

Padi Reborn dijadwalkan akan manggung lebih awal dari jam performance biasanya, tepatnya pukul 22.00 Wita.

"Open gate pukul 20.00 Wita. Sebagai pembuka Ada DJ Ryan sama Grooveline Band," katanya.

Zona Cafe menawarkan Harga Tiket Masuk (HTM) on the spot Rp 175 ribu per orang.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)