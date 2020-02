Boyong Dua Penghargaan Billboard Indonesia Music Awards 2020, Ini Perjalanan Karier Marion Jola 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Marion Jola, namanya menjadi trending google Indonesia, Kamis (27/2/2020).

Ia menjadi perbincangan publik usai memborong piala di ajang bergengsi Billboard Indonesia Music Awards (BIMA) 2020.

Ia berhasil memborong piala BIMA 2020, dari sederet nominasi.

Seperti, Top Collaboration Song of the Year "Tak Ingin Pisah Lagi" dan Top New Artist of the Year "Jangan".

Namanya terus melambung dengan prestasi yang didapatkannya.

Untuk diketahui, Billboard Indonesia Music Awards 2020 digelar di Studio RCTI di Kebon Jeruk Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Dalam Billboard Indonesia Music Awards 2020 terdapat 12 kategori dan satu Lifetime Achievement.

Masing-masing kategori memiliki daftar nominasi yang ditentukan berdasarkan perhitungan dari berbagai sumber.

Di antaranya Video Streaming Platform, Radio, Karaoke, Music Streaming Platform, dan Social Media (Twitter, Instagram, Facebook) untuk Top Social Artist Awards selama periode Februari - Desember 2019.

Sedangkan pemenang Billboard Indonesia Music Awards 2020 didapatkan dari hasil voting di platform media sosial yang dilakukan lembaga independen.