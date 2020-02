Launching Maskot Pilkada Toraja Utara 2020 Dimeriahkan Pemain Film Jalangkote Rasa Keju

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara akan melaunching Pilkada 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Launching akan diselenggarakan di Kampung Adat Kete Kesu, Kelurahan Pantanakan Lolo, Kecamatan Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Sabtu (29/02/2020).

Ketua Panitia, Jan Hery Pakan mengatakan launching Pilkada Toraja Utara tahun 2020 dilaksanakan sekaligus pelantikan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Toraja Utara.

"Launching ini dirangkaikan pelantikan 105 anggota PPK. Jadi banyak acara yang dilaksanakan saat launching pilkada dan memperkenalkan mascot Pilkada Toraja Utara 2020," ujarnya.

Dimeriahkan kegiatan budaya Toraja seperti To Ma Lambuk, Ma Gellu (menari), Ma Ondo Pua, To Manimbong, paduan suara SMKN 1 Kesu, komunitas milenial dari Toraja Peduli, To Ma Parapa dan group musik bambu.

Dimeriahkan juga artis komika Sulawesi Selatan pemain film pendek Jalangkote Rasa Keju, Anjas Chambank.

Kegiatan launching akan ditayangkan langsung atau live streaming di Facebook dan Instagram resmi KPU Toraja Utara.

Launching maskot Pilkada Toraja Utara 2020 rencananya dihadiri Komisioner KPU RI dan Bawaslu RI serta Forkopimda dan tamu undangan lainnya.