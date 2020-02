Gol Yakob Sayuri Masuk Nominasi Gol Terbaik AFC Cup Pekan Kedua, Yuk Vote!

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gol yang dicetak pemain muda PSM, Yakob Sayuri saat melawan Shan United, Rabu (26/2/2020) kemarin, masuk sebagai salah satu kandidat Allianz Goal of The Week AFC.

Gol Yakob bersaing dengan tiga gol lainnya yakni Jeremie Lynch pada pertandingan Ceres Negros vs Than Quang Ning, gol Hassan Maattouk pada pertandingan Al Ansar vs Al Faisaly, dan gol Hoy Phallin saat Svai Rieng melawan Bali United.

Vote dapat dilakukan dengan mengunjungi situs AFC di https://www.the-afc.com/competitions/afc-cup/sponsor/goaloftheweek/vote-for-your-afc-cup-2020-allianz-goal-of-the-week.

Gol yang dicetak Yakob Sayuri pada pertandingan di Stadion Madya, Jakarta, kemarin memang terbilang cukup indah.

Gol yang tercipta di menit ke-51 tersebut bermula dari aksi individu Leo Guntara yang mampu menerobos sisi kanan pertahanan Shan United.

Usai melewati beberapa pemain, Leo melepas umpan datar silang ke kotak penalti.

Yakob meneruskan umpan matang tersebut dengan tendangan keras menggunakan kaki kirinya.

Bola meluncur deras ke gawang Shan United yang tak mampu dibendung kiper.(*)

