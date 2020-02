Indonesia Jadi Negara Maju, Apindo Sulsel Minta Pemerintah Perbaiki Regulasi Lokal

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Amerika Serikat lewat US Trade Representative (USTR) merevisi daftar kategori negara berkembang mereka untuk urusan perdagangan internasional.

Kebijakan baru AS yang telah berlaku sejak 10 Februari 2020 tersebut, Indonesia dikeluarkan dari daftar Developing and Least-Developed Countries sehingga Special Differential Treatment (SDT) yang tersedia dalam WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures tidak lagi berlaku bagi Indonesia.

Beberapa negara yang semula ada di daftar negara berkembang seperti China, Brazil, India kini naik kelas jadi negara maju. Termasuk juga Indonesia dan Afrika Selatan, sebagaimana pengumuman USTR yang dikutip dari The Star, Minggu (23/2/2020).

Revisi daftar ini sebenarnya untuk mempermudah Amerika Serikat melakukan investigasi ke negara-negara tersebut, mencari tahu apakah terdapat praktik ekspor yang tidak fair, seperti pemberian subsidi untuk komoditas tertentu.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, La Tunreng menanggapi positif langkah dari pemerintah Amerika Serikat. Menurutnya, kebijakan perdagangan Amerika Serikat itu mengangkat Indonesia dari negara berkembang ke negara maju.

“Saya melihat ini sebagai pengaruh globalisasi ekonomi, khusus Indonesia sebagai penghargaan dari Amerika Serikat. Pengakuan Amerika supaya pemerintah melalui Omnibus Law memberikan kemudahan dan membuat aturan yang tidak menghambat ekspor kita,” katanya, Senin (24/2/2020).

Selain itu, pemerintah harus melihat ini sebagai peluang sehingga bonus demografis Indonesia pada tahun 2045 karena Amerika Serikat sudah mengakui Indonesia sebagai negara maju.

“Ini menjadi kebanggaan dan peluang, di tengah fenomena yang tidak enak antara China dan Amerika. Kemudian, Amerika memberikan kita pengakuan sebagai negara maju.

Saya kira ini adalah salah satu kebanggaan, ini menjadi rezeki besar,” katanya.

Menurutnya, tugas pemerintah saat ini adalah menata ekspor untuk memperkuat devisa negara.