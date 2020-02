Promosi Wisata di Malang, Makassar Kenalkan Produk-produk Unggulan

Humas Pemkot Makassar

Dinas Pariwisata Kota Makassar ikut ambil bagian pada kegiatan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan yang diadakan Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Jawa Timur bekerja sama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulawesi Selatan. Kegiatan berlangsung di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, mulai 21-23 Februari 2020.