VIDEO: Informa Pettarani Tawarkan Promo Wow Sale Hingga 50 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Informa Pettarani memberikan promo "Wow Sale Up To 50 % Lowest Price Ever" yang berlaku hingga 31 Maret 2020.

Promo ini yakni "Wow Sale Up To 50 % Lowest Price Ever" ini memberikan tujuh jenis pilihan yakni Wow Harga Termurah, Wow Beli Set Lebih Murah, Wow Beli Banyak Lebih Murah, Wow Buy 3 Get 4 Buy 4 Get 6, Wow Hemat mulai 20%, Wow Hemat mulai 50%, dan Wow Beli 1 Gratis 1.

Manager Store Informa Pettarani, Hania Syarifuddin, menjelaskan promo ini menjadi andalan sekarang untuk Informa di seluruh store Indonesia.

Sehingga, ia mengajak kepada masyarakat Makassar untuk berkunjung ke Informa untuk melihat lebih dekat barang terbaru dari Informa Pettarani.

Metode pembayaran di Informa bisa melalui Credit Cards: BCA, Mandiri, CIMB Niaga, BNI 46, Bank BRI.

*Wow Harga Termurah (diantaranya)

-Fermoy 3-seater sofa dari Rp 13.999.000 turun harga jadi Rp 10.999.000

-Leona Bed P160xL200 dari Rp 9.400.000 turun jadi Rp 5.900.000

Lihat barang lebih detail di hhtps://infor.ma/wowsale2020

*Wow Beli Set Lebih Murah

-Ivory Kitchen Set dari Rp 7.747.000 turun jadi Rp 5.299.000/set