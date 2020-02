Lirik Lagu Do You Love Me Milik Stephanie Poetri, Tak Kalah Dengan ILY 3000

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Lewat single berjudul I Love You 3000, nama Stephanie Poetri mulai dikenal publik

Stephanie Poetri adalah putri dari penyanyi Titi DJ.

Kini ia kembali merilis lagu terbaru, berjudul Do You Love Me.

Dibanding dengan ILY 3000, lagu Do You Love Me terdengar lebih playful dan ceria jika dibandingkan dengan lagu Stephanie Poetri sebelumnya.

Stephanie Poetri (Instagram)

Dilansir dari Tribun Seleb, putri penyanyi Titi DJ itu mengeluarkan satu lagu yang berjudul Do You Love Me.

Sama seperti I Love You 3000, lagu Do You Love Me menggunakan bahasa Inggris.

Video klip lagu Do You Love Me juga telah diunggah di YouTube pada Jumat (14/2/2020) dan telah ditonton lebih dari 181 ribu kali per Sabtu (15/2/2020).

Berikut lirik lagu Do You Love Me dari Stephanie Poetri lengkap dengan terjemahan dan arti:

Tentang Lagu: