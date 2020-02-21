FOTO: KPU Sulsel Video Conference Bahas Persiapan Pilkada Serentak

Rapat dipimpin Ketua KPU RI, Arif Budiman, dan dihadiri oleh Viryan Azis, Pramono Ubaid Tantowi membahas kondisi terkini di Sulsel

FOTO: KPU Sulsel Video Conference Bahas Persiapan Pilkada Serentak
abdiwan/tribun-timur.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, melakukan video conference dengan KPU RI, Jumat (21/2/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, melakukan video conference dengan KPU RI, Jumat (21/2/2020).

Rapat dipimpin Ketua KPU RI, Arif Budiman, dan dihadiri oleh Viryan Azis, Pramono Ubaid Tantowi membahas kondisi terkini di Sulsel jelang pelaksanaan pilkada serentak. 

Tags
KPU Sulsel
Video Conference
KPU RI
Pilkada Serentak 2020
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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