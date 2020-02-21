FOTO: KPU Sulsel Video Conference Bahas Persiapan Pilkada Serentak
Rapat dipimpin Ketua KPU RI, Arif Budiman, dan dihadiri oleh Viryan Azis, Pramono Ubaid Tantowi membahas kondisi terkini di Sulsel
abdiwan/tribun-timur.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, melakukan video conference dengan KPU RI, Jumat (21/2/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, melakukan video conference dengan KPU RI, Jumat (21/2/2020).
Rapat dipimpin Ketua KPU RI, Arif Budiman, dan dihadiri oleh Viryan Azis, Pramono Ubaid Tantowi membahas kondisi terkini di Sulsel jelang pelaksanaan pilkada serentak.
Berita Populer
|Beri Mahar 12 Ha Tambang Nikel ke Irma Dwiyani Anak Bupati Jeneponto, Segini Kekayaan Fachry Pahlevi
|Dulu Ngetop dengan Bayaran 15 Juta Per Episode, Begini Kehidupan Baim Cilik Sekarang, Sulit Dikenali
|Ramalan Zodiak Cinta Sabtu 22 Februari 2020: Capricorn Lakukan Hal Kecil & Taurus Bilang Cinta
|Profil Singkat 12 Direksi Baru BNI, Herry Sidharta Gantikan Ahmad Baiquini
|Ramalan Zodiak Sabtu 22 Februari 2020: Bersabarlah Aries & Aquarius Awasi Pesaing Demi Menang
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur