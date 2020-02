All You Can Eat di Cosmo Resto Dalton Makassar, Mulai Rp 65 Ribu

Menu sarapan All You Can Eat tengah dinikmati pengunjung Dalton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Dalton Makassar kembali menawarkan paket All You Can Eat di Cosmo Resto, terletak di lantai 3.

Paket ini dibanderol dengan harga Rp 65 ribu saja per pax.

Demikian disampaikan Marcom Dalton Makassar, Irma.

"Paket All You Can Eat ini khusus untuk breakfast dan berlaku setiap hari," katanya, Jumat (21/2/2020).

Pengunjung yang ingin menikmati promo ini, harus datang dari jam 06.00 hingga 10.00 wita.

"Menu-menu yang kami siapakan sangat lengkap mulai dari makanan pembuka, main course, dessert, dan berbagai juice," ujarnya.

Mulai dari menu Western, Continental, Traditional, bahkan jamu pun ada.

"Pokoknya kalian yang sarapan di Hotel kami, bisa makan sepuasnya," ucapnya.

Melalui promo ini, Irma berharap dapat menarik minat para tamu.

"Apalagi lokasi kami yang sangat strategis dari kantor-kantor dan perumahan-perumahan," bebernya.

Ia menambahkan, pihaknya optimis dapat meningkatkan Food & Beverage dengan kualitas cita rasa tinggi dengan harga terjangkau.

Untuk reservasi dapat menghubungi di kontak 081355600711 atas nama Ayu. Bisa juga reservasi di 08114183022/0411-4830222.

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit



