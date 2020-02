Siap-Siap, CustoMAXI x Yamaha Heritage Built Sambangi Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rangkaian kompetisi akbar modifikasi CustoMAXI x Yamaha Heritage Built akan kembali bergulir pekan depan, Sabtu (29/2/2020).

Kali ini akan menyambangi Makassar yang menjadi lokasi ke-4 pelaksanaan semifinal event ini.

Perhelatan kompetisi modifikasi populer di Indonesia ini akan diadakan di Mall Panakkukang Square dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat secara gratis.

Sebelumnya, acara serupa sudah digelar tahap semifinal region Jabodetabek pada pertengahan Januari 2020 lalu dan berlanjut di Bali.

Makassar kembali terpilih menjadi destinasi pelaksanaan event CustoMAXI yang telah memasuki tahun ke-3 penyelenggaraannya dan agenda ke-9 tempat digelarnya kompetisi ini.

Para juri pun sudah menyeleksi hasil modifikasi yang didaftarkan melalui website www.customaxiyamaha.com dan dinyatakan layak lolos ke babak semifinal.

Peserta yang sudah terpilih akan ambil bagian menampilkan karyanya dan bersaing untuk menjadi yang terbaik di masing-masing kategori.

Adapun kategori yang dilombakan adalah MAXI Yamaha kelas Master dan Daily Use untuk motor Xmax, Nmax, Aerox 155, Lexi.

Ditambah dengan kategori baru Digital Modif Competition All New Nmax 155 dan Yamaha Heritage Built All New XSR 155.

"Event CustoMAXI x Yamaha Heritage Built ini telah menarik banyak peminat yang mendaftarkan karyanya dan diseleksi untuk masuk ke semifinal di berbagai kota serta dinilai lagi untuk yang berhak maju ke babak final di bulan April," tutur Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Yordan Satriadi, Kamis (20/2/2020).