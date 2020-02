Lirik Lagu dan Chord Gitar Cinta Sejati Jadi Pengantar BCL Lepas Kepergian Ashraf Sinclair 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Setelah kepergian Ashraf Sinclair, lagu 'Cinta Sejati' kembali diminati banyak orang.

Lagu yang dipopulerkan Bunga Citra Lestari (BCL) ini pun trending di Google Indonesia pada, Kamis (19/2/2020).

Melansir dari Tribun Style rupanya lagu ini juga menjadi lagu pengantar Bunga Citra Lestari melepas kepergian suami tercinta Ashraf Sinclair.

Seperti yang diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia karena serangan jantung.

Ashraf Sinclair tutup usia Selasa (18/2/2020) dini hari.

Kabar ini pun begitu mengejutkan karena sebelumnya Ashraf dikabarkan baik-baik saja.

Meninggalnya Ashraf Sinclair yang mendadak ini cukup membuat para keluarga, sahabat, dan penggemar begitu kehilangan sosok pria berkebangsaan Malaysia ini.

Salah satu lagu yang dinyanyikan oleh BCL, Cinta Sejati saat ini sangat menggambarkan kondisinya dengan Ashraf yang menggambarkan cinta sejati yang sesungguhnya.

Lagu ini masuk ke dalam album 'The Best of BCL' yang dirilis pada 2013 lalu.

Cinta Sejati menjadi soundtrack film yang dibintangi BCL bersama Reza Rahadian, 'Habibie & Ainun'.

Berkisah tentang cinta dan kesetiaan yang sejati kepada pasangan.

Chord gitar dan lirik lagu Cinta Sejati - Bunga Citra Lestari:

[intro] F A# F A# Gm A



Dm Gm

Manakala hati menggeliat mengusik renungan

C A# F A

Mengulang kenangan saat cinta menemui cinta

Dm Gm

Suara sang malam dan siang seakan berlagu

C A# F

Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku

Gm A Dm C

Saat aku tak lagi di sisimu

Gm C

Ku tunggu kau di keabadian



Dm Gm

Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu

C F A

Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku

Dm Gm

Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu

C F

Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita

Gm A Dm C

Saat aku tak lagi di sisimu

Gm C

Ku tunggu kau di keabadian



[chorus]

F A

Cinta kita melukiskan sejarah

Dm C A# C

Menggelarkan cerita penuh suka cita

F A

Sehingga siapa pun insan Tuhan

A# Gm C F

Pasti tahu cinta kita sejati



[solo] Dm Gm C F



Gm A Dm C

Saat aku tak lagi di sisimu

Gm C

Ku tunggu kau di keabadian



[chorus]

F A

Cinta kita melukiskan sejarah

Dm C A# C

Menggelarkan cerita penuh suka cita

F A

Sehingga siapa pun insan Tuhan

A# Gm C F

Pasti tahu cinta kita sejati



A#

Lembah yang berwarna

C Am

Membentuk melekuk memeluk kita

Dm D Gm

Dua jiwa yang melebur jadi satu

A# C D

Dalam kesunyian cinta



G B

Cinta kita melukiskan sejarah

Em D C D

Menggelarkan cerita penuh suka cita

G B

Sehingga siapa pun insan Tuhan

C Am D

Pasti tahu cinta kita sejati



[outro] G C G C

F A# F A#

Video musik: