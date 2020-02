Kalahkan Tim Taiwan Malaysia India dan Thailand, Tim Fisika UNM Juara ICCI 2020 di Bangkok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jurusan Fisika Fakultas MIPA UNM Juara ICCI 2020 di Bangkok.

ICCI adalah The 1st International Conference on Creativity and Innovation.

ICCI 2020 adalah ajang kreasi anak muda dalam rangka mengembangkan minat mereka terhadap sains, teknologi, Inggris, dan matematik (STEM).

Jurusan Fisika, FMIPA UNM mengikutkan dua karya hasil penelitian, yakni Pervaporation Membrane Based on Laterite Zeolite-Geopolymer for Ethanol Purification, dan Heat & Fire Insulation Based on Geopolymer-MgO Nanocomposite.

Karya inovasi tersebut disajikan di hadapan juri ICCI 2020 oleh mahasiswa Fisika Angkatan 2015, masing-masing Anita Dewi Permatasari dan Sari Wahyuni.

Berdasarkan hasil penilaian juri, karya yang disajikan oleh Anita Dewi Permatasari berhasil meraih 2 penghargaan yakni Double Gold Awards dan Special Awards untuk kategori Green Technology.

Karya yang disajikan oleh Sari Wahyuni memperoleh Gold Medal Awards sebagai inovasi teknologi hijau.

Kedua mahasiswa tersebut dibimbing dan didampingi oleh Dosen Fisika UNM, Drs Subaer MPhil PhD, yang juga bertindak sebagai Co-organizer IConGetech 2020 Bangkok bersama dengan tim UniMAP.

"Semoga karya mahasiswa dan dosen fisika UNM ini memberi motivasi untuk semakin bersemangat mengembangkan kualitas riset dan karya inovasi lainnya yang mampu bersaing di ajang international," ujar Subaer MPhil PhD via WhatsApp dari Bangkok, Kamis (20/2/2020).

Kegiatan itu digelar Center of Geopolymer and Green Technology (CEGeoGTech), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) bekerjasama dengan World Invention Intellectual Property Association (WIIPA).