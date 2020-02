Waspada! Virus Corona Ternyata Bisa Akibatkan Mandul pada Pasien Laki-laki 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar terbaru datang dari Virus Corona. Tentunya, ini menjadi informasi yang sangat penting bagi Anda.

Ada penelitian terbaru yang diterbitkan ilmuan China awal Februari ini.

Penelitian tersebut menyebutkan Virus Corona akan membuat sebagian besar pasien laki-laki tidak subur.

Dilansir dari Tribun Kesehatan, penelitian terbaru tentang Virus Corona oleh ilmuan dari Universitas Kedokteran Nanjing dan rumah sakit Suzhou dipimpin Dr Jianqing Wang, kepala Departemen Urologi Rumah Sakit Suzhou.

Dr Jianqing mengatakan bahwa laki-laki yang terkena Virus Corona SARS-Cov2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 kemungkinan akan menjadi mandul, bahkan jika mereka sembuh dari infeksi penyakit tersebut.

Dikutip dari Thailand Medical News, penelitian baru ini dipublikasikan medrxiv.org dalam jurnal medis berjudul “ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Damage, After 2019-nCoV Infection”.

Virus Corona biasanya menyerang ACE2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) sering ditemukan pada ginjal dan testis dan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tersebut.

Tim peneliti urologi yang terdiri dari Dr Jianqing Wang, Dr Caibin Fan, Dr Kai Li, Dr Yanhong Ding dan Dr Wei Lu berfokus pada jaringan ginjal dan testis karena ini juga 'kaya' dengan reseptor ACE2 terutama sel tubular ginjal, sel Leydig dan sel dalam saluran seminiferus di testis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Virus Corona baru menunjukkan patogenisitas yang kuat pada jaringan ginjal dan testis dengan lesi yang dihasilkan.

Jaringan testis yang rusak dapat menyebabkan infertilitas pada sebagian besar pasien pria.