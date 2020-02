TRIBUN-TIMUR.COM - Satu lagi Kabar Gembira, Uang pensiun PNS Rp 1 Miliar Berlaku 2020? Dibahas Sri Mulyani Menteri Jokowi - Maruf Amin

Uang Pensiun PNS Rp 1 Miliar Berlaku 2020? Dibahas Sri Mulyani Menteri Jokowi - Maruf Amin

Satu lagi Kabar Gembira untuk Pegawai Negeri Sipil ( PNS) di pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.

Pensiunan PNS akan terima uang pensiun hingga Rp 1 Miliar.

Hal tersebut tengah diwacanakan jajaran Menteri Jokowi setelah mengubah skema dana pensiun PNS.

Namun ternyata hingga kini belum final dan masih dalam tahapan kajian.

Untuk diketahui, akan ada perubahan skema dana pensiun yang nantinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Pemnahasan masih dilakukan oleh sejumlah kementerian.

Saat ini dana pensiun masih menggunakan skema pay as you go.

Hal itu dalam artian pembayaran dana pensiun hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).