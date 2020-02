Saat Bumi Hancur Usai Perang Kimia, Ini Sinopsis Film Total Recall, Bioskop Trans TV Malam Ini 

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini kembali hadir dengan film unggulan.

Yakni sebuah film aksi berjudul Total Recall.

Ini sinopsis lengkap film Total Recall Bioskop Trans TV malam ini, tayang jam 21.00 WIB, Rabu, (19/2/2020).

Total Recall adalah film bergenre aksi fiksi ilmiah dystopian.

Film Amerika tahun 2012 ini disutradarai oleh Len Wiseman.

Skenario film ini ditulis oleh Kurt Wimmer dan Mark Bomback.

Berdasarkan film 1990 dengan judul yang sama.

Film ini juga terinspirasi oleh cerita pendek tahun 1966.

Berjudul We Can Remember It for You Wholesale oleh Philip K. Dick.

Dibintangi Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, Bokeem Woodbine, John Cho, dan Bill Nighy.