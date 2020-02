TRIBUN-TIMUR.COM - Nasib Pangeran Harry dan Meghan Markle Setelah Hengkang dari Kerajaan Inggris, Ratu Tak Mau Kompromi

Pasca hengkang dari Kerajaan Ingggris, Ratu Elizabeth II dikabarkan mengeluarkan larangan terhadap Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Kondisi Pangeran Harry dan Meghan Markle, tak seperti lagi saat masih bergabung di Kerajaan Inggris

Larangan khusus Pangeran Harry dan Meghan Markle, yakni tidak boleh lagi menggunakan titel Sussex Royal.

Ratu Elizabeth II tidak ingin gelar kerajaan tersebut dimanfaatkan menjadi sebuah brand.

Meghan Markle dan Pangeran Harry kabarnya telah menghabiskan dana besar untuk membuat situs baru yang berguna mengembangkan brand Sussex Royal.

Mengutip Dailymail, Rabu (19/2/2020), brand itu nantinya akan digunakan sebagai merek dagang global untuk berbagai produk seperti pakaian, alat tulis, buku, dan bahan ajar.

Selain itu, mereka juga berencana mendirikan organisasi amal baru menggunakan titel kerajaan mereka.

Sebut saja seperti Sussex Royal, Foundation of Duke and Duchess of Sussex.

Namun Ratu tidak menyetujui jika gelar kerajaan dimanfaatkan sebagai brand.

Setelah Harry dan Meghan dari anggota senior kerajaan, Ratu Elizabeth kabarnya memikirkan ulang tentang gelar kerajaan yang diemban oleh pasangan tersebut.