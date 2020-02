Besok Muhammad Nur-Ilyas Cika ke KPU Maros, Serahkan Syarat Calon Perseorangan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros merilis jadwal penyerahan syarat dukungan untuk calon perseorangan di Pemilihan Bupati (Pilbup) Maros 2020.

Penyerahan syarat dukungan digelar di Sekretariat KPU Maros Jl Azoka, Pattuadae Maros, Rabu-Minggu (19-23/2/2020).

Waktu penyerahan untuk tanggal (19-22/2/2020) mulai pukul 08.00-16.00 Wita. Sedangkan hari terakhir (23/2/2020) mulai pukul 08.00-24.00 Wita.

Tercatat, hanya satu kandidat yang telah mengambil username Sistem Informasi Pencalonan (Silon) jalur perseorangan.

Kandidat tersebut yakni, tim Muhammad Nur dan Ilyas Cika. Kapan mereka bakal penyerahkan syarat dukungannya?

Muhammad Nur mengatakan, ia dan wakilnya Ilyas Cika, ketua DPC Gerindra Maros akan menyerahkan syarat dukungan lewat jalur perseorangan besok.

"InsyaAllah, Kamis (20/2/2020) siang," ujar balon berlatar belakang militer itu.

Untuk maju ke jalur perseorangan atau independen di Pilbup Maros, seorang kandidat wajib mengumpulkan 24.505 dukungan dengan sebaran dukungan di 8 kecamatan.

"Soal itu, sudab memenuhi jumlah persyaratan minimal," katanya.

Sejak Senin (17/2/2020), lanjut dia, tim sudah setop entry data ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Tiga hari terahir tinggal menyusun per dusun, per desa, dan per kecamatan. Siang ini InsyaAllah clear," ujar Nur.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

(*)