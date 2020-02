Perjalanan Karier Ashraf Sinclair Suami Bunga Citra Lestari,Tenar di Malaysia Lewat Film Gol & Gincu 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air.

Aktor ternama, Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL) meninggal dunia pagi ini, Selasa (18/2/2020).

Dilansir dari Kompas.com, Ashraf disebut meninggal karena serangan jantung. Hal itu dibenarkan manajer BCL, Doddy.

"Serangan jantung," kata Doddy, melalui pesan singkat, Selasa.

Doddy mengatakan, Ashraf meninggal dunia pagi tadi.

Kabar duka ini mengejutkan banyak pihak.

Kisah Cinta Bunga Citra Lestari dengan Ashraf Sinclair, Pertemuan Pertama hingga Dipisahkan Maut (Instagram)

Pria bernama lengkap Ashraf Daniel Mohammed Sinclair itu meninggal dunia pada usia 40 tahun.

Ucapan duka langsung membanjiri laman komentar pada foto Ashraf di Instagram yang diunggah tiga hari lalu.

"Semoga dipermudah semua urusannya, semoga dikuatkan keluarganya. Still can't believe this is happening," tulis aktris Dian Sastrowardoyo melalui akun Instagram @therealdisastr.