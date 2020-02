Jadi Penyanyi Termuda di Soundtrack James Bond, Simak Lrik Lagu Terbaru Billie Eilish 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sosok Billie Eilish menjadi penyanyi termuda pengisi soundtrack di film James Bond.

Sebelumnya, Sheena Easton adalah artis termuda yang menyanyikan lagu pembuka film James Bond.

Penyanyi asal Skotlandia itu berusia 22 tahun saat menyanyikan lagu 'For Your Eyes Only' di tahun 1981.

Namun, Billie Eilish mengisi soundtrack film James Bond di usiannya yang baru saja 18 tahun.

Diketahui James Bond: No Time to Die akan rilis perdana di Amerika Serikat pada 3 April 2020.

Dilansir dari Tribunnewswiki, produser film, Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli menggambarkan lagu karya Eilish ini sebagai lagu yang sangat kuat dan mengharukan.

Mereka menambahkan bahwa lagu itu dibuat sempurna untuk scene emosional di film.

"Ada beberapa orang terpilih untuk mengisi soundtrack James Bond ini. Saya penggemar berat Billie dan Finneas. Integritas dan bakat kreatif mereka tidak ada duanya dan saya tidak sabar menunggu audensi mendengar apa yang terjadi," kata Cary Joji Fukunaga sang sutradara film.

Lewat Lagu 'No Time to Die', Billie Eilish Buktikan Bisa Bernyanyi Lantang (Ist)

"Mereka telah membawa perspektif baru yang vokal dan akan bergema untuk generasi mendatang," tambahnya.

Billie Eilish juga mengabarkan hal ini melalui Instagram-nya.