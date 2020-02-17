MotoGP

Daftar Gaji Pebalap MotoGP Musim 2020, Marc Marquez Termahal, Valentino Rossi Urutan Berapa?

Daftar Gaji Pebalap MotoGP Musim 2020, Marc Marquez Termahal, Valentino Rossi Urutan Berapa?

Daftar Gaji Pebalap MotoGP Musim 2020, Marc Marquez Termahal, Valentino Rossi Urutan Berapa?
DOK MOTOGP via KOMPAS.COM
Valentino Rossi (#46) bersenggolan dengan Marc Marquez (#93) di putaran ke-20 MotoGP Argentina 2018. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar Gaji Pebalap MotoGP Musim 2020, Marc Marquez Termahal, Valentino Rossi Urutan Berapa?

Pebalap MotoGP diketahui memiliki bayaran yang cukup fantastis.

Sebab, ajang balap ini memiliki banyak penggemar di seluruh dunia dengan jumlah yang luar biasa.

Dikutip dari sportekz.com, beberapa pebalap lainnya ada yang digaji jutaan dollar AS, ada juga yang masih ratusan ribu dollar AS.

Berikut ini daftar gaji per tahun pebalap MotoGP musim 2020:

1. Marc Marquez - 14,5 juta dollar AS (sekitar Rp 198,5 miliar)

2. Valentino Rossi - 10,5 juta dollar AS (sekitar Rp 143,7 miliar)

3. Maverick Vinales - 8 juta dollar AS (sekitar Rp 109 miliar)

4. Andrea Dovizioso - 5,6 juta dollar AS (sekitar Rp 76,6 miliar)

5. Andrea Iannone - 3,3 juta dollar AS (sekitar Rp 45,1 miliar)

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Tags
MotoGP
Gaji Pebalap
Marc Marquez
Valentino Rossi
Maverick Vinales
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Editor: Sakinah Sudin
Sumber: Kompas.com
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