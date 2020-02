TRIBUN-TIMUR.COM - Tawa Rocky Gerung Bandingkan Keadaan Sri Mulyani Menteri Keuangan Jaman Jokowi dan SBY, Maksudnya?

Sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani memang menjadisosok Menteri Jokowi yang menarik perhatian.

Pasalnya menteri yang satu ini terbilang sebagai Menteri dengan masa jabatan terlama.

Dia sudah menduduki jabatan yang sama untuk 2 Presiden yakni Jokowi dan SBY.

Terkait hal itu, pengamat Politik Rocky Gerung membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan masa Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com dari tayangan channel YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (14/2/2020), Rocky menyebut saat ini Sri Mulyani tengah stres.



Berbeda dengan dulu di masa SBY, Sri Mulyani justru mendapat banyak pujian.



Rocky Gerung mengatakan, kini Sri Mulyani mengalami kecemasan dalam menjalankan tugas di era Jokowi.



"Mungkin ini Ibu Sri Mulyani mengalami kecemasan sehingga mengalami sakit mag," kata Rocky.



"Stres," sambungnya tertawa.



Lantas, ia pun menyinggung era pemerintahan SBY.



Menurut Rocky, Sri Mulyani justru mendapat banyak pujian di era SBY.



"Pasti karena stres, karena saya kenal Sri Mulyani orangnya lincah," ucap Rocky.



"Zaman SBY enggak ada stresnya dia, dapat pujian segala macam."

Rocky melanjutkan, Sri Mulyani kini sudah mengetahui ada sesuatu yang tidak rasional di pemerintahan Jokowi.



"Sekarang dia stres justru karena dia tahu ada yang tidak rasional dalam pemerintah," ucapnya.



"Karena itu kan, Sri Mulyani kan di-train untuk menjadi rasional."



Lebih lanjut, ia menyebut ketidakrasionalan pemerintahan Jokowi itu justru disebabkan oleh jajaran menteri yang duduk di kabinet.



Rocky pun menyinggung banyaknya politisi yang dipilih untuk menjadi menteri.



"Tetapi dia menjadi irasional karena harus bergaul dengan kabinet yang sering kali irasional," kata Rocky.



Pengamat Politik Rocky Gerung dalam channel YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (14/2/2020). (YouTube Rocky Gerung Official)



"Karena yang diutus ke kabinet kan orang partai yang kadang kala irasional melihat ekonomi kan."



Tak hanya itu, Rocky juga menyoroti soal kartu-kartu yang dijanjikan Jokowi selama kampanye 2019 lalu.



Ia menyebut kartu-kartu itu justru tak akan membuat perekonomian membaik.



"Memang enak menyebut 'Saya punya kartu gratis'," terangnya.



"Iya, tapi itu tidak menggerakan ekonomi karena uang enggak beredar kan."



Terkait hal itu, Rocky pun memberikan contoh untuk menjelaskan pernyataannya.



Rocky menyatakan kartu-kartu yang dijanjikan Jokowi itu sama sekali tak akan berdampak pada perekonomian masyarakat.



"Setiap kali kita mesti keluarin kartu, ya uangnya beredar dari desa langsung ke pusat kan," terang Rocky.



"Saya enggak bisa beli singkong dengan kartu tuh, jadi saya enggak bisa bantu keluarga saya untuk punya uang."



"Tetangga saya juga enggak bisa kasih uang jajan pada anaknya tuh," sambungnya.



Dibandingkan kartu-kartu itu, Rocky menyebut masyarakat lebih membutuhkan uang.



"Tapi keadaan itu yang oleh Pak Jokowi dijanjikan, 'Saya kasih kartu-kartu'," tegas Rocky.



"Iya, tapi itu tidak menggerakkan ekonomi, kasih uang aja."



Simak video berikut ini menit ke-1.40:





Sri Mulyani Ngaku Sakit Perut



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kerap merasakan resah lantaran harus ikut bertanggung jawab mengakodomodasi janji- janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Kata Sri Mulyani, banyak janji-janji kampanye Jokowi selama Pilpres 2019 lalu, punya dampak sensitif pada pengelolaan anggaran.



Sebagai bendahara negara sekaligus pembantu presiden, dirinya perlu memutar otak agar kondisi keuangan negara tak jebol, namun di sisi lain tetap bisa merealisasikan janji-janji kampanye atasannya itu.



Dicontohkannya, salah satu janji kampanye yang cukup membuatnya risau adalah kartu pra-kerja.



Sebabnya, Jokowi memberikan janji untuk memberikan kartu pra-kerja kepada kepada 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran Rp 10 triliun.



"Salah satu yang di-promise Presiden kala itu kartu pra-kerja Rp 10 triliun. Ini saya tanya 'Pak ini gimana caranya?' Kemudian Pak Presiden bilang 'Udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu," ucap Sri



Mulyani menirukan jawaban Jokowi saat itu, di Jakarta, Kamis (31/1/2020).



"But that's the beauty of election."



"Nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga enggak mau kalah, menggratiskan yang lainnya. Saya jadi sering sakit perut," katanya lagi.

Dalam program tersebut, pengangguran bisa mendapatkan gaji dan manfaat lain yang nilainya mencapai Rp 7 juta per orang.





Program tersebut merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi-Ma'ruf untuk mengurangi angka pengangguran, khususnya pengangguran yang berasal dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK).



Para pemilik kartu pra-kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah.



Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan.



Kartu pra-kerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya.



Dikutip dari Data Kementerian Keuangan, pengertian kartu pra-kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).



Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah.



Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK.



Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.



Tujuan program kartu pra-kerja adalah mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.



BUMN maupun perusahaan swasta nantinya akan dilibatkan dalam program tersebut.



Selain itu, balai latihan kerja (BLK) yang sudah ada juga bisa dilibatkan dalam memberi pelatihan ini.



Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku tak memiliki perhitungan untuk mengalokasikan program tersebut ke dalam anggaran.



Untuk itulah, Sri Mulyani segara melakukan perhitungan dalam proses realisasi program tersebut.



Dan proses yang dibutuhkan menjadi lebih singkat karena bantuan teknologi.



“Cepet cari supply demand-nya, untungnya crowdsourcing untuk ide itu cepat,” ujar dia. (TribunWow.com/Jayanti Tri Utami/Kompas.com/Mutia Fauzia)



Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Janji Jokowi yang Bikin Sri Mulyani Sampai Sakit Perut"



