Jumlah Penderita Kanker Bertambah, RS Dadi Bakal Dijadikan Pusat Kanker

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Sulsel, Lies F Nurdin bingung karena jumlah penderita kanker terus bertambah di Indonesia.

Data dari Globacan menyebutkan, di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta.

Dimana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami penyakit kanker. Data tersebut juga menyatakan 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan, meninggal karena kanker.

Merujuk angka kejadian penyakit kanker di Indonesia, saat sudah mencapai rerata 136,2 per 100 ribu penduduk. Artinya dari 100 ribu penduduk, ada 136,2 orang yang mengidap kanker.

Dengan angka itu, Indonesia berada pada urutan kedelapan di Asia Tenggara, sedangkan di Asia berada di urutan ke-23.

Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru-paru yaitu sebesar 19,4 per 100 ribu penduduk dengan rerata kematian 10,9 per 100 ribu penduduk, yang dikuti dengan kanker hati sebesar 12,4 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 7,6 per 100 ribu penduduk.

Sedangkan angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu 42,1 per 100 ribu penduduk dengan angka kematian 17 orang penduduk per 100 ribu, yang dikuti kanker mulut rahim sebesar 23,4 per 100 ribu penduduk dengan rerata kematian 13,9 per 100 ribu penduduk.

Lies menilai, ini harus ditekan dengan cara deteksi dini. Jika merasa ada kelainan, sebaiknya langsung menghubungi dokter.

"Kalau ada benjolan sedikit, ada kelainan, jangan dianggap enteng. Kalau kanker masih stadium awal, bisa sembuh. Ini kita sosialisasikan kemana-mana. Jangan abaikan. Perubahan sedikit pada payudara, harus periksakan ke dokter," ujar istri Gubernur Sulsel itu pada acara "Sayangi Dirimu Deteksi Kanker Sejak Dini" di Car Free Day Boulevard, Minggu, (16/2/2020).

Lies yang mengaku baru saja keseleo, tetap hadir untuk mensupport acara yang dilaksanakan Rumah Singgah Think Survive tersebut. Bahkan ikut senam bersama para pengunjung car free day Boulevard.