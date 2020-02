Hingga Pertengahan Februari, 4.832 Motor Yamaha Terjual di Sulselbar, NMAX Terbanyak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suraco Jaya Abadi Motor (SJAM) selaku diler utama sepeda motor Yamaha untuk wilayah pemasaran Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) optimis penjualan unitnya akan meningkat Februari ini.

GM Marketing PT Suracojaya Abadi Motor Frengky J Tunandar mengatakan higga pertengahan Februari, permintaan diyakini akan mengalami peningkatan dibanding Januari

"Daya beli masyarakat sudah mulai meningkat sejak awal tahun hingga saat ini," kata Frengky kepada Tribun Timur, Minggu (16/2/2020).

Pada Januari lalu, PT SJAM mampu menjual sebanyak 9.505 unit, dengan rincian Lexi 349 unit, Fino 1.806 unit, Freego 639 unit, NMAX 3.373 unit, dan Mio 1.548 unit.

Sementara hingga pertengahan Februari sudah terjual 4.832 unit, dengan Yamaha NMAX sebagai tipe terlaris.

Rinciannya Yamaha Lexi 141 unit, Fino 977 unit, Freego 234 ubit, NMAX 1.949.

Untuk NMAX lama, kata Frengky terjual sebanyak 1.137, sementara yang baru sebanyak 812.

"Trend Motor Maxi Yamaha tetap bertahan sebagai primadona, dimana Yamaha NMAX tetap memberikan kontribusi terbesar disusul Yamaha Fino series dan Mio Series," jelasnya.

"Meskipun adanya new Model All New NMAX, namun animo masyarakat terhadap model lama tetap ada," tambahnya.

Type terbaru Sport Yamaha XSR sendiri juga mendapat tempat tersendiri di hati konsumen dengan permintaan yang melebihi jumblah stok bulanan.

"Total 150 Januari ditambah 300 total Februari, jadi 450 unit ludes sudah termasuk indent," tutup Frengky.