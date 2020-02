Usai Jalani Karantina 2 Pekan di Natuna, 17 WNI Asal Sulsel Dijadwalkan Tiba di Makassar Besok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah menjalani proses karantina sekitar dua pekan di Natuna, Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sulawesi Selatan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Minggu (16/2/2020) dini hari.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perhubungan Daerah Sulsel, Ezra Silalahi saat dikonformasi tribun-timur.com, Sabtu (15/2/2020) malam.

"Rombongan SulSel berjumlah 17 orang berangkat dari bandara Soekarno-Hatta Jakarta tanggal 15 Februari jam 22.25 LT, take off by Pesawat Citilink QG 212 menuju bandara Sultan Hasanuddin Makassar," kata Ezra.

Ia pun memperkirakan pesawat pengangkut WNI itu akan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Minggu pukul 02.05 Wita.

Berikut nama-nama ke 17 WNI asal Sulawesi Selatan itu:

1.Indar Sry Wahyuni Sumantri, tujuan Kota Makassar.

2. Nabila Ahmad, tujuan Kota Makassar.

3. Feronika Prabowo The, tujuan Kota Makassar.

4. Fitriani, tujuan Kota Makassar

5. Nurul Fadkhatussiyadah, tujuan Kota Makassar.

6. Nur Rahmi, tujuan Kabupaten Bulukumba

7. Allysa Tasya Milano, tujuan Kabupaten Bulukumba.

8. Nur Ralda, tujuan Kabupaten Pinrang.

9. Francis, tujuan Kota Makassar.

10. Aisyah Putri, tujuan Kota Makassar.

11. Zelin Christy, tujuan Kota Wawondula (Kabupaten Luwu-Timur)

12. Friesca Virginia Kaope, tujuan Kota Masamba (Kabupaten Luwu utara)

13. Amethysta Ayurani, tujuan Kabupaten Bulukumba.

14. Yunianti Remsi tujuan Kabupaten Tana Toraja.

15. Julinten Iman Sallo, tujuan Kabupaten Tana Toraja

16. Riska Ayumi Amalia, tujuan Kabupaten Gowa.

17. Elvani Kostavina Jambormias, tujuan Kabupaten Tana Toraja.

Selain itu terdapat seorang WNI dengan tujuan Kota Makassar bernama Patmawaty Taibe. Namun, ia ke Makassar pada tanggal 19 Februari.(*)

