Promo Makan Malam Romantis di Mercure Makassar Nexa Pettarani Diserbu Pengunjung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Mercure Makassar sukses menggelar perayaan Hari Kasih Sayang, Jumat (14/2/2020) malam.

Mengusung tema 'Love Is In The Air', makan malam romantis yang bertabur cinta di Private Room Losari Restaurant Hotel Mercure diserbu pengunjung.

Marcomm Hotel Mercure Makassar, Rian Irianto mengatakan, promo makan malam ini diperuntukkan bagi pasangan, keluarga, maupun sahabat disambut positif pengunjung.

"Alhamdulillah, kami sukses menggelar perayaan Valentine," katanya, Sabtu (15/2/2020).

Menurutnya, promo yang paling diserbu pada hajatan ini ialah Buy 1 Get 1 Free dengan pilihan menu a la carte yang tersedia di Losari Restaurant.

"Pilihan menunya sangat banyak mulai dari steak, pasta, soup, makanan indonesia, burger, pizza,dan aneka minuman," tuturnya.

Tidak hanya pasangan kekasih, tetapi juga keluarga terlihat mengisi meja yang telah dihias dengan cantik.

"Kami memang sengaja menghadirkan persembahan spesial untuk para tamu kami," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk menghibur pengunjung Hotel Mercure menyuguhkan hiburan live accoustic untuk menambah suasana romantis.

Para tamu yang hadirpun ikut serta menyumbangkan lagu untuk orang terkasih mereka.

"Kami ucapkan terima kasih untuk para tamu yang telah menikmati promo valentine's dinner ini, semoga dapat memberikan pengalaman yang berkesan," ujarnya.

Ia berharap, ke depannya Hotel Mercure dapat terus memberikan suguhan yang terbaik bagi para tamu.(*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: