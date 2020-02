Launching Honda BeAT 2020, 100 Pembeli Pertama Bisa Dapat HP Hingga Voucher Belanja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM), main dealer sepeda motor Honda di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Ambon menggelar Regional Public Launching di Mal Panakkukang, Sabtu (15/2/2020).

Hadir pada launching di Makassar, Kepala Wilayah Astra Motor Makassar Thamsir Sutrisno, HC3 Manager AMM Ermy Malik, Manager Marketing AMM wilayah Sulselbar Gangga Nanda Adi dan Agustoni Hioe.

Seperti diketahui Honda BeAT 2020 hadir dengan dua pilihan, All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street.

All New Honda BeAT hadir dalam tiga tipe yakni Combi Brake System (CBS), CBS Idling Stop System (ISS) dan Deluxe Series dengan total sembilan varian warna.

Untuk tipe CBS terdapat empat warna. Dance white, techno blue white, hard rock black, dan funk red black yang dipasarkan dengan harga Rp 18,16 juta on the road (OTR) Makassar.

Lalu tipe CBS-ISS hadir dengan tiga pilihan warna, garage black, electro blue black dan fusion magenta black yang dipasarkan dengan harga Rp 18,51 juta OTR Makassar.

Selain itu, ada juga tipe Deluxe series hadir dalam dua pilihan warna lainnya, yakni deluxe black dan deluxe silver yang dipadukan dengan 3D emblem, dibanderol Rp 18,61 juta OTR Makassar.

Sementara All New Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam tiga pilihan warna yakni street black, street silver dan street black silver dipasarkan senilai Rp17,87 juta OTR Makassar.

Manager Marketing AMM wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Gangga Nanda Adi mengatakan, sebagai skutik terlaris di Indonesia, Honda BeaT terbaru banyak ditunggu-tunggu masyarakat Makassar.

"Hadirnya All New Honda BeAT series ini akan semakin memperkuat line-up sepeda motor Honda di segmen matik," ujar Gangga Sabtu (15/2/2020).