Sejarah Hari Valentine, Benarkah Jadi Hari Berkumpul Mencari Pasangan? 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Hari Valentine dirayakan setiap tanggal 14 Februari.

Pada momen Hari Valentine, orang-orang pada biasanya mengkaitkan 'most romantic day of the year'.

Atau hal ini berkaitan dengan bunga dan kartu ucapan bahkan coklat.

Banyak yang menyebutkan peringatan Hari Valentine adalah Hari Kasih Sayang.

Tapi bagaimanakah awal mula hari Valentine dimulai dan apa alasan sebenarnya mengapa kita merayakannya?

Dilansi dari Tribun Jakarta, banyak dari kita memanfaatkan hari Valentine sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang yang kita cintai dengan kartu ucapan, bunga, atau coklat.

Di sisi lain, sebenarnya kenapa kita merayakan Valentine's Day dan mengapa hari ini jatuh pada tanggal 14 Februari?

Dilansir dari mirror.co.uk, alasan sebenarnya telah ditemukan dari beberapa buku sejarah yang ada.

Bagaimana Awal Mula Valentine's Day Dimulai?

Valentine's Day adalah tradisi lama yang diduga berasal dari Festival Romawi yang dikenal sebagai Lupercalia, menurut history.com