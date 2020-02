Reaksi Legislator DPRD Makassar Alhidayat Syamsu Soal Turunnya Mutu Pendidikan Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu meminta kepada Wali Kota Makassar untuk menempatkan kepala sekolah di tempat yang benar.

Hal itu untuk menyelesaikan persoalan turunnya mutu pendidikan di Kota Makassar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK).

Dalam kesimpulan LHP yang dilaporkan BPK Perwakilan Sulsel menyebutkan Pemkot Makassar belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid.

Dinas pendidikan dan satuan pendidikan belum menindaklanjuti rekomendasi penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran.

"Penempatan kepala sekolah harus melihat kualitas, penempatan harus melalui proses yang baik, the right man of the right place," katanya, Kamis (13/2/2020).



Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menempatkan kepala sekolah secara profesional.

"Penempatannya bukan cuman melihat kedekatan tapi melihat kompetensi, jadi harus menerapkan the right man on the right place," katanya.

Selain itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta adanya data terkait sarana dan prasarana di Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Abdul Aziz Hasan.

"Karena anggaran pendidikan kita sangat besar Rp 900 miliar lebih, kok bisa mutu pendidikan kita turun. Kita harus lihat betul, apakah sarana dan prasarana ini menunjang mutu pendidikan," katanya.

Menurutnya, salah satu penyebab mutu pendidikan turun karena masih banyak sekolah memakai kurikulum 2006.