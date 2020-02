Hotel Asuhan Phinisi Hospitality Raih Penghargaan dari Traveloka

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Traveloka Hotel Awards 2019 kembali digelar di Hotel The Rinra, Makassar, Sulawesi Selatan, (13/2/2020).

Penilaian yang diberikan sangat kompetitif, yakni berdasarkan review tamu di periode 2018/2019.

Dari total 1.300 hotel se-Sulawesi, hanya 28 yang mendapatkan penghargaan.

Terdapat beberapa kategori penilaian, meliputi

Food, Cleanlines, Overall experience.

Hotel-hotel yang mendapatkan penghargaan dibagi berdasarkan tiga kategori yaitu, Hotel Value, Hotel premium dan Hotel prestige.

Nah, pada kesempatan ini Claro Makassar berhasil meraih penghargaan Best Guest Experience Food Category Premium Hotels.

The Rinra berhasil meraih penghargaan Best Guest Experience untuk food Category Prestige Hotels dan Best Guest Experience Overall Experience.

Tak ketinggalan, Dalton Hotel berhasil meraih penghargaan Best Guest Experience Overall Experience.

Claro Kendari juga tak luput sebagai Best Guest Experience Kategori Service.

Hal ini disampaikan, CEO Phinisi Hospitality Indonesia Anggiat Sinaga.