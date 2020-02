Daftar Promo Hari Valentine di Hotel-hotel Makassar, Claro Hotel Tawarkan Konsep All You Can Eat

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Momen valentine tak terasa semakin dekat.

Biasanya pada momen tersebut begitu identik dengan persembahan spesial untuk kekasih.

Tak hanya kekasih adapula momen spesial dipersiapkan untuk orang terdekat sahabat ataupun keluarga.

Sudahkah mempersiapkan sesuatu untuk orang-orang tersayang?

• Daftar 20 Ucapan Valentine Cocok Dijadikan Status di Media Sosial dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

Daftar 20 Ucapan Valentine Cocok Dijadikan Status di Media Sosial dalam Bahasa Inggris dan Indonesia (Ist)

Berikut ini beberapa promo valentine menarik di berbagai hotel di Kota Makassar, bisa jadi pilihan:

1. Claro Hotel Makassar

Menyambut valentine day, manajemen hotel telah menyiapkan promo dalam rangka hari kasih sayang tersebut.

Pada tahun 2020 ini bertajuk Valentine Happy dengan mengusung konsep All You Can Eat.

Dengan harga All You Can Eat package senilai Rp 888 ribu/nett/couple, harga tersebut sudah termasuk makanan malam dan juga kamar.

Sedangkan untuk paket dinner perorangnya senilai Rp 198/pax.