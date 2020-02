Pre-Order Samsung Galaxy S20 dan Galaxy Z Flip Pakai Kartu Kredit Mandiri, Cashback Rp 1 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Mandiri menawarkan sejumlah promo khususnya bagi pengguna kartu kreditnya di awal tahun ini.

Credit Card Head Bank Mandiri Regional Sulawesi dan Maluku, Bery Agung Puspandika mengatakan, untuk awal tahun ini, pihknya memiliki tactical program dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek periode 10 Februari - 31 Maret 2020.

"Peomo Mandiri Kartu Kredit tahun 2020 kami adakan tactical program berdasarkan calender event yang ada dan untuk awal tahun ini tactical program kami dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek periode 10 Februari - 31 Maret 2020," kata Bery kepada Tribun Timur, Rabu (12/2/2020).

Bery menjelaskan, pada program yang dinamai Mandiri Lunar New Year Festival 2020, Bank Mandiri fokus pada promo di merchant category Groceries dan Cafe & Resto.

"Program ini menawarka promo discount up to 30%, cashback angpao, dan gift with purchase di merchant tertentu," katanya.

Dikatakan, merchant yang ikut join promosi sebanyak 28 cafe & resto, serta 13 groceries atau supermarket.

"Kami adakan serentak di Sulawesi Maluku, dimana merchant lokal di Makassar antara lain Baji Pamai Supermarket, Toko Satu Sama, dan Toko Ektong," jelasnya.

Selain promo Tahun Baru Imlek, Bank Mandiri, kata Bery, juga turut memeriahkan launching product gadget dari Samsung yang terbaru yakni Samsung Galaxy S20 dan Galaxy Z Flip.

Promo ini menggunakan mekanisme Pre Order Online di Galaxylaunchpack.com mulai 12 Februari 2020.

"Nah promo dari Mandiri kartu Kredit untuk program ini adalah cashback Rp 1 Juta dan cicilan 0% hingga 18 bulan," pungkasnya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

