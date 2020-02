The Other Side of The Door

Ibu Dihantui Arwah Anaknya, Ini Sinopsis Film Horor The Other Side of the Door, Big Movies GTV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Anda suka film horor?

Big Movies GTV malam ini akan hadir dengan film horor pilihan.

Film horor The Other Side of the Door akan tayang malam ini di Big Movies GTV pada pukul 23.00 WIB.

The Other Side of the Door adalah sebuah film horor supernatural Britania-India yang disutradarai oleh Johannes Roberts dan ditulis oleh Roberts dan Ernest Riera.

Dibintangi oleh Sarah Wayne Callies, Jeremy Sisto, Javier Botet, dan Sofia Rosinsky, film tersebut dirilis di bioskop-bioskop Britania Raya dan Amerika Serikat pada 4 Maret 2016.

Berikut sinopsis film The Other Side of The Door, Big Movies GTV malam ini:

The Other Side of The Door ()

Seorang ibu bernama Maria (Callies) bersama kedua anaknya, Oliver (Creran) dan Lucy (Rosinky) mengalami kecelakaan mobil di mana mobil mereka tercebur ke sungai.

Maria hanya mampu menyelamatkan Lucy, sementara Oliver terpaksa dia tinggalkan di dalam mobil karena kakinya terjepit sesuatu.

Ia berusaha kembali, tapi dicegah oleh orang-orang yang menolongnya.