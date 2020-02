Di HUT ke-16 Tribun Timur, Politeknik Bosowa Harap Berita Pendidikan Terus Dihadirkan 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Bosowa memiliki sejumlah harapan di ulang tahun ke-16 Tribun Timur.

Hal itu disampaikan saat Direktur Politeknik Bosowa Dr H Djusdil Akrim, M M berkunjung ke Kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih nomor 430, Kota Makassar, Rabu (12/2/2020) dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun.

Kunjungan Djusdil Akrim ditemani Wakil Direktur I Yoan Elviralta, M T Wakil Direktur II Isminarti, M T dan Legal Muhammad Ilham Aminullah, SH.

Rombongan diterima langsung Wakil Pemimpin Redaksi I Tribun Timur, Ronald Ngantung dan kru lainnya.

Djusdil Akrim berharap Tribun Timur tetap menjadi media independen di Indonesia.

“Kami mewakili Politeknik Bosowa mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Timur yang ke-16. Semoga tetap menjadi media independen. Untuk terus menghadirkan good news is the best news,” katanya.

Harapan juga diberikan Yoan Elviralta untuk Tribun Timur.

“Semoga kedepannya bisa menjadi media terbaik bukan hanya di Indonesia tapi didunia. Terpercaya dan terus mendukung Politeknik Bosowa.

Sedangkan Isminarti berharap Tribun Timur terus mengupdate lebih banyak lagi berita pendidikan untuk menambah pengetahuan generasi muda.

“Tribun Timur adalah media terbaik di Kota Makassar. Harapan saya Tribun Timur bisa mengupdate lebih banyak lagi berita pendidikan. Jaya terus Tribun Timur,” katanya.

Untuk diketahui Tribun Timur genap berusia ke-16 tahun pada 9 Februari 2020.

Ucapan dan doa pun mengalir dari berbagai pihak tak terkecuali dari Politeknik yang terletak di Jl Kapasa Raya nomor 30, Kota Makassar ini.(*)