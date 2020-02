HUT ke-16 Tribun Timur, Kebijaksanaan dari Pengalaman Hidup

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Organisasi profesi yang menjadi wadah pembicara publik dan pembicara profesional di Indonesia; dikenal dengan nama Indonesian Professional Speakers Association (IPSA).

IPSA mengadakan kunjungan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-16 Tribun Timur ke redaksi Tribun Timur, Jalan Cendrawasih No. 430, Makassar, Minggu (09/02/2020) siang.

Kunjungan silaturahmi untuk memberikan ucapan selamat dan doa kepada keluarga besar Harian Tribun Timur yang berulangtahun setiap 09 Februari ini, dipimpin oleh Ketua DPD IPSA Sulsel Rudy Gunawan, B.A., CPS®.

Dan diikuti Sekretaris DPD IPSA Sulsel Miguel Dharmadjie, S.T., CPS® serta Ketua Yayasan Keluarga Buddhis Brahmavihara (KBBV) selaku yayasan yang menaungi Parami Buddhist School, Budi Suhuyanli, S.T.

Rombongan disambut hangat oleh Wakil Pemimpin Redaksi I Ronald Ngantung yang didampingi Manajer Promosi Dedy Pakiding, S.Kom., Manajer Sirkulasi Abd. Haris Suardi, SE..

Dan para kru Tribun Timur yang juga anggota IPSA, yaitu : Arfa Kamarullah, S.Sos., CPS®, Eva Holling Lauw, S.Sos., CPS® dan Siar Mayasara, S.ST., CPS®.

Dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan, Wakil Pemimpin Redaksi I mengatakan motto “Good News is The Best News” telah menggantikan motto “Bad News is A Good News”.

Motto “Good News is The Best News” ini yang membuat Tribun Timur dapat berkarya selama 16 tahun mewartakan berbagai informasi kepada masyarakat.

Berkat kepercayaan dan dukungan dari stakeholder dan masyarakat koran Tribun Timur sebagai koran lokal dapat berada di urutan ke-3 nasional berdasarkan jumlah pembaca.

Di era digital Tribun Timur telah membangun platform digital yang saat ini menjadi pilihan terbanyak

pembaca di luar pulau Jawa.