Parasite Raih Film Terbaik Oscar 2020, Ini Jalan Cerita, Link Streaming Nonton Online, Spoiler!

Film Korea Parasite FIlm Terbaik Oscar 2020, Jalan Cerita (Spoiler), Link Streaming Nonton Online, SInopsis, Trailer

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejarah buat perfilman Korea Selatan.

Film andalan mereka, Parasitemenembus Academy Awards 2020.

Film dari Korea Selatan, Parasite berhasil mencatat sejarah pada Academy Awards 2020 yang digelar di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2/2020).

Film arahan Bong Joong Ho berhasil membawa pulang empat Piala Oscar 2020.

Film Parasite berhasil menjadi film terbaik dengan mengalahkan film lain yang ada di dalam nominasi seperti Once Upon a Time.. In Hollywood, 1917, Marriage Story, Little Women, Joker, Jojo Rabbit, The Irishman, Ford v Ferrari.

Kemenangan ini menjadikan Parasite sebagai film berbahasa asing pertama yang berhasil menyabet Oscar di kategori Best Picture.

Film tersebut mendapat enam nominasi Oscar 2020.

mencatat sejarah bagi perfilman Korea Selatan. Karya sutradara Bong Joon Ho itu menjadi film pertama Korea Selatan yang masuk nominasi Oscar untuk best picture (film terbaik) dan best international film (film internasional terbaik).

Pada pengumuman nominasi Oscar 2020, Senin (13/1/2020), Parasite mendapat enam nominasi.

Keenam nominasi itu adalah Best Picture, Best Director (sutradara terbaik), Original Screenplay (naskah asli) bersama Jin Won Han, Best Editing, Best Production Design, dan Best International Film.

Sebelumnya Parasite telah dinobatkan sebagai Film Berbahasa Asing Terbaik di Golden Globe Awards 2020.

Beberapa jam sebelum nominasi Oscar diumumkan, Parasite juga mendapat penghargaan pada ajang Critics’ Choice Awards 2020, Minggu (12/1/2019) waktu California.

Sutradara Bong Joon Ho dinobatkan sebagai sutradara terbaik bersama Sam Mendes yang membesut 1917.