Mandiri Syariah Luncurkan Pembiayaan Rumah Berhadiah Porsi Haji Griya Berkah

Jakarta, 29 Januari 2020 - PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) meluncurkan Griya Berkah yaitu pembiayaan pemilikan rumah dengan hadiah porsi haji kepada nasabah yang diberikan dalam bentuk Tabungan Mabrur tanpa ada kenaikan margin pembiayaan.

Hadiah akan diproses melalui Tabungan Mabrur nasabah selama periode 2 tahun pembiayaan selama pembayaran angsuran lancar.

Layanan ini menggunakan akad Murabahah dan ditujukan bagi nasabah pembiayaan pemilikan rumah hunian baik baru, rumah second maupun take over dari bank lain.

Senior Executive Vice President (SEVP) Retail Banking Mandiri Syariah Wawan Setiawan menyampaikan dengan Griya Berkah, Mandiri Syariah tidak hanya memberikan solusi pembiayaan pemilikan rumah dengan prinsip syariah namun juga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mewujudkan impian melaksanakan ibadah haji.

“Kami ingin mengakomodir tingginya animo masyarakat dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji. Alhamdullilah, hal ini sejalan dengan adanya persepsi positif Mandiri Syariah sebagai bank layanan haji umroh,” kata Wawan.

Per Desember 2019, Tabungan Mabrur Mandiri Syariah mencapai lebih dari Rp5 triliun dengan jumlah rekening mencapai 2 juta rekening.

Dengan maksimal nilai pembiayaan sebesar Rp5 miliar, Griya Berkah mempunyai jangka waktu pinjaman atau tenor hingga 20 tahun.

Sebagai tahap awal layanan ini akan menjangkau di wilayah Jabodetabek untuk selanjutnya secara bertahap akan meluas ke kota-kota besar lainnya.

Sementara itu Group Head Consumer and Finance Mandiri Syariah Praka Mulia Agung menyampaikan Mandiri Syariah adalah bank pertama yang mengasosiasikan produk pembiayaan rumah dengan dengan produk Tabungan Haji.

“Jadi selain mendapatkan rumah impian, nasabah akan mendapatkan tambahan hadiah berupa Tabungan Mabrur untuk membayarkan porsi haji dalam periode 2 tahun,” jelas Praka.