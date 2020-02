Keren, Dalton Makassar Masuk 3 Besar Jejeran The Best Three Hotel se-Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Dalton Makassar terpilih menjadi tiga besar The Best Three Hotel di seluruh Indonesia.

Ajang pengahargaan ini dalam rangka Ulang Tahun Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) ke-51 di Karawang, Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Demikian disampaikan General Manager Dalton Makassar, Junaidi Salam melalui rilisnya, Senin (10/2/2020).

Ia mengatakan, penghargaan ini membuktikan adanya konsistensi pelayanan dari Dalton Makassar.

"Kami sangat bersyukur dapat terpilih menjadi salah satu dari tiga Besar Terbaik Hotel Bintang 3 di seluruh Indonesia," katanya.

Menurut Junaidi, hal Ini merupakan suatu kehormatan dan motivasi bagi Dalton Makassar.

"Penghargaan ini menjadi pelajaran untuk selalu berbenah diri, berinovasi, bekerja lebih giat lagi dan memberikan yang terbaik," ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja tim Dalton Makassar yang begitu erat dan hebat.

Sebagaimana motto Dalton Makassar, Together We Are One, Together We Are Strong, Together We Achieve More.

Junaidi berharap, tahun depan dapat lebih baik lagi.

"Terima kasih kepada tamu-tamu kami, rekan-rekan media, dan semua pihak tanpa terkecuali yang senantiasa mendukung dan membantu," tuturnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

(*)