Hasil Lengkap Liga Inggris, Laga Man City vs West Ham Ditunda, Everton Langkahi MU

TRIBUN-TIMUR.COM - Everton beranjak naik, sementara laga Manchester City versus West Ham United ditunda karena badai.

Kembali Everton mencicipi hasil manis pada laga Liga Inggris Premier League.

Pada gameweek ke-26, Sabtu (8/2/2020) di Stadion Goodison Park, The Toffees menang meyakinkan 3-1 atas Crystal Palace

Tiga gol Everton dicetak oleh Bernard, Richarlison, dan Calvert-Lewin, sedangkan Crystal Palace hanya membalas lewat Christian Benteke.

Kemenangan yang Everton gapai merupakan dampak dari hadirnya pelatih nomor wahid Carlo Ancelotti.

Semenjak Ancelotti datang pada akhir Desember 2019, Everton baru kalah sekali.

Everton kini menduduki posisi tujuh dengan melangkahi Manchester United yang belum melangsungkan pertandingan.

Tiga laga digelar pada Minggu (9/2/2020), yakni Brighton & Hove Albion vs Watford, Sheffield United vs Bournemouth, dan Manchester City vs West Ham United.

Laga yang dimenangkan Sheffield 2-1 atas Bournemouth pantas untuk disorot.

Meskipun berlabel tim promosi, lewat kemenangan tersebut The Blades mampu menembus lima besar klasemen sementara Liga Inggris.