Film Parasite dari Korea Selatan Cetak Sejarah, Ini Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2020

TRIBUN-TIMUR.COM-Film dari Korea Selatan, Parasite berhasil mencatat sejarah pada Academy Awards 2020 yang digelar di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2/2020).

Film arahan Bong Joong Ho berhasil membawa pulang empat Piala Oscar 2020.

Film Parasite berhasil menjadi film terbaik dengan mengalahkan film lain yang ada di dalam nominasi seperti Once Upon a Time.. In Hollywood, 1917, Marriage Story, Little Women, Joker, Jojo Rabbit, The Irishman, Ford v Ferrari.

Kemenangan ini menjadikan Parasite sebagai film berbahasa asing pertama yang berhasil menyabet Oscar di kategori Best Picture.

Parasite adalah komedi thriller tentang keluarga miskin yang berusaha masuk ke dalam kehidupan keluarga kaya.

Parasite (int)

Sebelumnya, Parasite juga sudah berhasil meraih penghargaan untuk kategori naskah asli terbaik, film internasional terbaik, dan juga sutradara terbaik.

Pada kategori sutradara terbaik (best director), Bong Joon Ho mengalahkan sutradara-sutradara terbaik Hollywood, seperti Todd Philips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time..In Hollywood), dan Martin Scorsese (The Irishman).

Dalam pidato kemenangannya, Bong Joon Ho mengatakan bagaimana sutradara Martin Scorsese berpengaruh padanya.

"Saat saya muda dan belajar sinematografi, ada pepatah yang saya ukir jauh di dalam hati, 'Yang paling pribadi adalah yang paling kreatif'. Dan itu berasal dari sutradara hebat Martin Scorsese," ucap Bong Joon Ho dilansir Variety.

Penulis skenario Han Jin-won (kanan) dan sutradara Bong Joon Ho memberi sambutan setelah mereka meraih Oscar naskah asli terbaik untuk film Parasite pada perhelatan Academy Awards 2020 di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2/2020). (AFP/MARK RALSTON)

Oleh karenanya, Bong Joon Ho mengaku sangat terhormat bisa masuk nominasi bersama dengan Martin Scorsese.