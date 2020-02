Cek 5 Fakta Menarik Parasite, Jadi Film Asia Pertama Penerima Oscar Naskah Asli Terbaik 

TRIBUN-TIMUR.COM- Film Parasite berhasil meraih Piala Oscar 2020 sebagai film dengan naskah terbaik di ajang Academy Awards 2020 digelar di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2/2020).

Bahkan, film arahan sutradara Bong Joong Ho tersebut menjadi film Asia pertama yang berhasil menang di kategori tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, Parasite berhasil mengalahkan pesaingnya di kategori ini, termasuk Once Upon a Time in Hollywood, 1917 dan Marriage Story.

Parasite adalah film tentang keluarga miskin yang sedang berjuang untuk memasuki kehidupan keluarga kaya.

"Kami tidak pernah menulis untuk mewakili negara kami, tapi ini sangat pribadi bagi Korea Selatan," kata Bong saat menerima penghargaan.

Bong juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk istrinya yang bijaksana dan aktor-aktor yang berperan dalam film Parasite.

Penulis skenario Han Jin-won (kanan) dan sutradara Bong Joon Ho memberi sambutan setelah mereka meraih Oscar naskah asli terbaik untuk film Parasite pada perhelatan Academy Awards 2020 di Dolby Theatre, Hollywood, California, Minggu (9/2/2020). (AFP/MARK RALSTON)

Sejak meraih penghargaan Palm d'Or di Festival Film Cannes 2019, Parasite cukup sering menerima penghargaan.

Beberapa di antaranya untuk naskahnya, termasuk penghargaan Bafta dan Writers Guild atas naskah asli.

Parasite sebenarnya bukan film berbahasa asing pertama yang meraih Oscar untuk naskahnya.

Sebelumnya sudah ada pemenang di kategori ini, seperti Divorce Italian Style, A Man and a Woman dan Talk to Her.